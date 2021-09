El 2020 no fue un año fácil para Jimena Barón, quién pasó la mayor parte de la cuarentena con su hijo Momo en su departamento. Durante algunos días “La Cobra” no apareció por sus redes sociales, algo que llamó la atención de sus seguidores, hasta que volvió a las andanzas y realizó un divertido descargo en sus redes sociales: se autoanalizó sobre cómo pasa el aislamiento y qué le sucede.

"No aparezco mucho por acá porque estoy sola. Un humor que, tengo ganas de tirarme del balcón", comenzó diciendo La Cobra en sus historias de Instagram.

La sensual foto de Jimena Barón: "Cuarentanga" (Instagram/@jmena).

Y se expresó libremente: “No aguanto la gente con espacios verdes, fuera de mi vida. No aguanto a los que están teniendo sexo en la cuarentena, fuera de mi vida, no me hablen”.

"No aguanto a la gente a la que le parece una buena idea mirarse para adentro. Cuánto más adentro hay que mirarse? Hay que hacerse una autopsia? Fui a mi adentro, hay mierda, hay oscuridad...", continuó con el descargo.

Jimena Barón (Foto:Instagram)

Y luego empezó a hablar de la falta de actividad sexual en su aislamiento. En este sentido también habló del “target de los hombres” y deslizó: “Estoy medio complicada, cumplo en unos días 33, no entiendo qué debería estar consumiendo, no entiendo que es pendejo, no entiendo que es viejo”.

"Me rompe las pelotas colaborar a que me chamuyen. Soy gauchita, soy divina, hablo inglés, hablo italiano", dijo describiéndose como un buen partido. Y continuó: "Soy re puta, soy una mujer bien, a las siete hago la cena, a las ocho estamos comiendo".

Jimena Barón (Foto: Instagram)

Sobre sus nuevos hábitos de la cuarentena en la que decidió dejar de comer carne sostuvo: “La chota estoy feliz de no comer animales, justo este año vegetariana. Ahora te comes un bife, asesina, te lo comerías...”.

Y concluyó con una frase que causó polémica, fiel a su estilo y en medio de un llanto actuado: “Quiero un bife y quiero cog...”​.

El descargo completo: