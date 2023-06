Miramar de Ansenuza: Mozo encontró 500 mil pesos y se los devolvió a su dueño

En un sorprendente acto de honestidad, Nicolás Balangero, un mozo del reconocido restaurante “Clas&co”, ubicado en Miramar de Ansenuza, encontró una suma de dinero equivalente a casi $500.000 pesos argentinos y se apresuró a devolverlo a sus legítimos dueños.

Dólar. (Freepik)

La historia comenzó cuando Balangero estaba realizando su rutina de limpieza después de una ajetreada noche en el restaurante. Mientras recogía los platos y los restos de la cena de unos clientes que acababan de retirarse, sus ojos se posaron en algo brillante en el suelo. Para su asombro, descubrió que se trataba de $1.100 dólares, una suma que equivalía a una fortuna en pesos argentinos.

Sin dudarlo ni un segundo, el empleado tomó el dinero y se propuso encontrar a sus legítimos propietarios. Con determinación, se dirigió a la Costanera de Miramar de Ansenuza, a donde intuyó que podían estar, Fue allí donde Nicolás tuvo la fortuna de encontrar al dueño del dinero, quien no había notado su pérdida hasta que el honesto mozo se acercó a él para decirle la gran noticia.

En una entrevista a el canal C2N+, Nicolás Balangero expresó su alegría por haber tomado la decisión de devolver el dinero y afirmó que lo haría nuevamente sin dudarlo: “Siempre he creído en la honestidad en mi vida. No podía quedarme con algo que no me pertenecía. Me alegra haber podido hacer el bien y devolver el dinero a su dueño”, declaró Balangero con una sonrisa sincera en su rostro.

Los dueños del restaurante “Clas&co” también se mostraron orgullosos de tener a Nicolás Balangero en su equipo. Uno de los dueños, Enzo Rivetta, comentó: “ su acto de honestidad no hace más que confirmar su integridad. Estamos realmente orgullosos de tenerlo trabajando con nosotros y valoramos su honestidad y compromiso”.