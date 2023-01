El legislador Giraldi visitó Miramar de Ansenuza: “Martín va a continuar potenciando al Parque Nacional y a la localidad”

Ramon Giraldi, Legislador departamental por San justo, visitó Miramar de Ansenuza, hizo un recorrido por la localidad pasando por la costanera y luego recorrió distintos barrios para supervisar obras que se están realizando.

Ramon Giraldi - Walker Foto: Via Ansenuza

Manifestó su satisfacción al estar en Miramar de Ansenuza: “Siempre que vengo a Miramar me siento muy bien, Adrián es un gran intendente, que ha hecho mucho por Miramar, cambió la localidad en 180 grados, nosotros queremos que eso continúe, por eso estuve hablando con Martin Llaryora, que estoy seguro va a ser el próximo gobernador de la provincia y me pidió que me reúna con Adrián, que recorra la localidad y vea cuales son las necesidades en vista hacia el futuro, para seguir potenciando cada vez mas este destino”, destacó Giraldi.

La reciente creación del Parque Nacional y el crecimiento turístico a nivel nacional e internacional de MIramar de Ansenuza, llevan a la necesidad de inversiones, el agua corriente, el gas natural, cloacas y rutas en buen estado, son fundamentales para el desarrollo: " Estas obras que se están realizando son las bases para el desarrollo, tenemos un gran porvenir, siempre trabajando en forma articulada y planificada, para ser ahora uno de los destinos de calidad que tiene Córdoba”, afirmó el intendente Adrián walker.

Mientras se esta llevando a cabo una temporada exitosa en Miramar de Ansenuza, también se mueven las piezas políticas en un año de elecciones, Walker manifestó su a apoyo a Llaryora: “Nos conocemos, hemos empezado la gestión juntos, hemos viajado juntos, no me cabe duda que tiene una capacidad magnifica, se esta notando en Cordoba Capital, va a ser un gran gobernador y será beneficioso para Miramar de Ansenuza”, finalizó el mandatario.