Los 20º aniversario, el Instituto Técnico de Aguilares

En el marco de su 20º aniversario, el Instituto Técnico de Aguilares (ITA) de la Universidad Nacional de Tucumán, realizó un acto en esa ciudad que culminó con un desfile, ante la presencia de las autoridades universitarias, políticas, estudiantes, egresados, docentes, nodocentes, familias de la zona sureña.

Estuvo presente el rector de la UNT, ingeniero Sergio Pagani, la directora del ITA, profesora Marcela Verónica Vaquero; el diputado nacional Agustín Fernández; la legisladora provincial Sara Lazarte, concejales, entre otras autoridadades. La ceremonia se inició con una intervención artística de estudiantes de la Facultad de Artes, quienes interpretaron danzas tradicionales argentinas, seguida de la entonación del Himno Nacional, a cargo de la Banda de Música de la Municipalidad de Aguilares.

Luego se colocó “una cápsula del tiempo”, que resguardará hasta el 25º aniversario cartas escritas por la promoción 2025 dirigidas a los estudiantes del futuro.

En la ocasión se conoció la donación de una bandera de ceremonia por parte de egresados del ITA, como muestra de gratitud hacia su casa de estudios.

Finalmente hubo un desfile institucional en el que participaron estudiantes del establecimiento de todos los niveles, desde el ciclo básico hasta las promociones 2025. Acompañaron las banderas de ceremonia de todas las escuelas experimentales y facultades de la UNT.