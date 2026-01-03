Por qué las uñas de las manos tienen manchas blancas: la explicación real de los especialistas

Una de las preocupaciones que suelen aparecer cuando las personas se revisan las manos son las manchas blancas que aparecen en las uñas. Sin embargo, esto no se debe únicamente a una falta de calcio, como suele ser la creencia popular, sino que tiene una explicación que fue desarrollada por especialistas.

Las manchas blancas en las uñas, conocidas en medicina como leuconiquia, llaman la atención por su aparición repentina y la frecuencia con la que se encuentran en personas sanas. Muchos asumen que se deben a deficiencias nutricionales, pero la mayoría de los expertos aclara que estas señales casi siempre son consecuencia de microtraumatismos o pequeñas lesiones en la base de la uña, más que a problemas de salud. Comprender el origen real de estas marcas es clave para evitar interpretaciones erróneas y para saber cuándo requieren atención médica.

Estas manchas habitualmente son inofensivas y desaparecen a medida que la uña crece. Sin embargo, en casos puntuales o si se presentan junto a otros síntomas, conviene una consulta profesional para descartar causas menos comunes.

La mayoría de los casos de leuconiquia no está relacionada con carencias nutricionales.

Leuconiquia: por qué aparecen las manchas blancas en las uñas y cuáles son las causas más comunes

La leuconiquia es el término que describe la presencia de manchas blancas aisladas o extendidas en la superficie ungueal. Según especialistas en dermatología, la causa más frecuente es el daño a la matriz de la uña por golpes leves, presión, manicuras agresivas o el uso de cosméticos irritantes como quitaesmaltes, esmaltes permanentes y adhesivos en gel. Estas pequeñas lesiones alteran la producción de queratina y dan origen a las típicas marcas blancas, que avanzan hacia la punta a medida que la uña crece.

Otros factores pueden ser reacciones alérgicas a esmaltes, infecciones superficiales por hongos (especialmente si la uña está debilitada o permanece húmeda) o contactos repetidos con productos de limpieza fuertes. En la gran mayoría de los casos, no generan dolor ni cambios estructurales graves y se resuelven espontáneamente. Sin embargo, los especialistas recomiendan consultar a un dermatólogo cuando las manchas aparecen en todas las uñas, se acompañan de dolor, fragilidad, cambios de color o deformidad, ya que esto puede indicar otras afecciones como psoriasis, eccema o infecciones más profundas.

Cuidar la matriz y optar por manicuras suaves ayuda a prevenir alteraciones en la superficie ungueal.

El mito del calcio y cómo prevenir la aparición de manchas blancas en las uñas

A pesar de la creencia instalada, la relación entre falta de calcio y manchas blancas en las uñas es un mito. Instituciones médicas internacionales, como la Cleveland Clinic, aclaran que las bajas concentraciones de calcio se manifiestan con síntomas distintos: espasmos musculares, hormigueo o fatiga, pero no con marcas blancas ungueales. Por eso, no es necesario modificar la dieta si estas manchas aparecen de forma aislada y sin otros signos de alarma.

Para prevenir la leuconiquia es fundamental cuidar la matriz ungueal: evitar golpes, limitar el uso de manicuras invasivas, utilizar guantes durante la limpieza y optar por productos cosméticos suaves y no irritantes. También ayuda mantener las uñas hidratadas y limarlas con delicadeza. La observación atenta es fundamental; si se detectan más cambios o las manchas persisten, conviene realizar una consulta médica para un diagnóstico adecuado.