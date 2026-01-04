Esta es la playa oculta de la Patagonia que enamoró a Margot Robbie y está a dos horas en avión desde Buenos Aires

La Patagonia se caracterizó siempre por ser un destino que impactó a todos, propios y ajenos, por sus paisajes que parecen sacados de una película. Justamente, una estrella de Hollywood como Margot Robbie quedó enamorada de un destino que es la playa oculta que está a tan solo dos horas en avión desde Buenos Aires.

La búsqueda de playas alejadas del turismo masivo y con paisajes auténticos lleva a cada vez más viajeros a explorar rincones menos transitados del sur argentino. Entre esas opciones, Rada Tilly emerge como una joya costera en la provincia de Chubut, que combina naturaleza virgen, tranquilidad y vistas panorámicas únicas sobre el Golfo San Jorge. Esta localidad, que todavía conserva su perfil de pueblo chico y ambiente relajado, seduce tanto a argentinos como a visitantes extranjeros. El caso de Margot Robbie, que reconoció públicamente su fascinación por el lugar, refuerza el atractivo de este destino para quienes buscan experiencias diferentes y contacto directo con la naturaleza.

Las extensas playas y los circuitos de bicisenda de Rada Tilly permiten disfrutar del mar y la naturaleza en un entorno sin multitudes.

Rada Tilly, la playa patagónica que cautivó a Margot Robbie

Situada al sudoeste de Chubut y a pocos kilómetros de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly se despliega entre la Punta Marqués y la Punta Piedras. Su playa extensa, de suave pendiente y arena firme, se extiende a lo largo de la costa y permite disfrutar del mar patagónico en un entorno apacible, donde el viento y el horizonte abierto son protagonistas. La localidad cuenta con menos de 10.000 habitantes y mantiene un ritmo de vida sereno, ideal para quienes buscan desconexión y momentos de contemplación frente al océano.

El acceso desde Buenos Aires es directo y sencillo: un vuelo de dos horas hasta Comodoro Rivadavia y luego un breve traslado terrestre dejan al visitante en uno de los destinos costeros más fascinantes del sur. En Rada Tilly, el paisaje estepario se encuentra con el mar, formando una postal que conquista tanto a turistas como a figuras internacionales. Las caminatas por la playa, los atardeceres y la calidez de la comunidad local completan una experiencia única.

La Reserva Natural Punta Marqués es uno de los grandes atractivos de la zona, ideal para observar fauna marina y vistas panorámicas inigualables.

Qué hacer en Rada Tilly: actividades, vistas y reservas naturales

Además de disfrutar de la playa y los baños de mar, Rada Tilly ofrece un circuito de bicisendas para recorrer la localidad y descubrir rincones menos transitados. Los puntos panorámicos, como el mirador “El Arboledo” y la conocida “Falsa Punta”, permiten apreciar la inmensidad del paisaje patagónico y capturar imágenes que parecen de otro mundo. Para los amantes de la naturaleza y la fauna, la Reserva Natural Protegida Punta Marqués es un imperdible: allí se pueden observar lobos marinos, aves autóctonas y la flora típica de la región en un contexto cuidado y accesible.

Durante todo el año, Rada Tilly es escenario de eventos deportivos y culturales, y la cercanía con Comodoro Rivadavia amplía las opciones gastronómicas y de alojamiento. El clima seco y los cielos despejados invitan a disfrutar de largas jornadas al aire libre, ya sea practicando deportes náuticos, explorando senderos o simplemente descansando junto al mar.