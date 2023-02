Total black de cuero: así fue como Ale Maglietti encendió las redes y la televisión con su look.

Ale Maglietti tiene una temporada en la que deleita a sus seguidores con sus fotos en traje de baño y disfrutando de la vida al aire libre. En verano, los posteos en los que la periodista deja ver sus microbikinis y sus curvas son los que se roban todos los likes.

Ale Maglietti encendió las redes con su microbikini. Foto: Instagram

Así pasa por estos días, pero Ale Maglietti demuestra que su belleza va más allá de sus curvas y por eso, deja sin aliento a sus seguidores cada vez que muestra los looks que elige para su participación como panelista en Bendita.

Ale Maglietti modelando su nuevo look en Bendita Foto: @alemaglietti

Ale Maglietti y sus transparencias con un fondo imponente. Foto: instagra,

A pesar de los nervios, Ale Maglietti luce como una diosa

La periodista y abogada, sabe lo que hace sumar seguidores en sus redes sociales y que los looks que elige para Bendita en general se llevan todos los corazones rojos. Como buena diseñadora de su imagen, Ale Maglietti cada día se esfuerza por mostrarse sexy aunque sea con mucha ropa.

Ale Maglietti apuesta al monocromo en diversos looks: sabe que la fórmula es infalible. Foto: instagram.com/alemaglietti

Por eso, no sorprendió en marzo de 2021 cuando volvió a subir la temperatura de las redes y de la televisión con su look, aunque si causó sensación con la elección de texturas. “Ayer estuve muy nerviosa, no tuve tiempo de subir nada! Así que aprovecho ahora que estoy en casa (aislada) 💕 mi look de anoche”, contó Ale Maglietti en el posteo.

Ale Maglietti la rompe con sus looks en Bendita Foto: instagram

En la foto, Ale Maglietti viste un top escotado negro con un short corto también de cuero y en igual color. El look se completa con un blazer largo de igual textura y color, así como con botas largas con taco alto siguiendo la misma línea.