Tini Stoessel presumió su delantera con un jugado corset y mostró todos sus tatuajes más íntimos

Tini Stoessel volvió a marcar tendencia con un look que dejó a todos sin palabras. La cantante, que se encuentra en la recta final de su próximo álbum, compartió en sus redes sociales una serie de fotos con un outfit sensual y vanguardista, donde sus tatuajes se llevaron gran parte del protagonismo.

Siempre atenta a su estética, Tini posó desde su camarín en Los Ángeles y adelantó algunos de los looks que usó en la grabación de sus nuevos videoclips. En cuestión de minutos, la publicación explotó en likes y comentarios de sus fanáticos, que no tardaron en llenarla de elogios.

Los rubores líquidos que usó Tini Stoessel en TikTok

Con más de 21.4 millones de seguidores en Instagram, Stoessel es una de las artistas más influyentes de la música latina. Su carrera comenzó en el mundo de la actuación con Violetta, pero rápidamente se consolidó en la escena musical con hits como Miénteme y La Triple T.

El look girly y a la moda de Tini Stoessel

Para esta ocasión, Tini Stoessel apostó por un look girly con un toque sensual. Eligió un corset en tono natural con detalles bordó y puntilla, acompañado de una less a juego, lo que resaltó su estilo romántico pero audaz.

El look de Tini.

El toque Y2K lo dio con un jean azul ultra tiro bajo, una tendencia que sigue pisando fuerte en la moda actual. Completó su estilismo con un peinado recogido, accesorios plateados y un maquillaje en tonos violetas y bordó, ideal para destacar su mirada.

En el post, escribió: “Ay Dios mío, este álbum ya está casi terminado y nos divertimos mucho en Los Ángeles”, dejando en claro su entusiasmo por esta nueva etapa.

Stoessel impactó con sus looks.

Los comentarios no tardaron en llegar. “The outfits are outFITTING”, “Porfavore”, “Sos perfecta”, “Hermosa”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores, quienes hicieron que la publicación superara rápidamente los 624 mil likes.