La cantante Thalía tuvo un resurgir a la popularidad en las redes sociales y aprovecha el momento para compartir lanzamientos de canciones, concursos y desafíos con sus admiradores. Sin embargo, esta vez festejó una ocasión especial junto a sus fanáticos.

La artista cumplió 50 años y con ese motivo posó con un body cavado y a puro color. “Happy birthday to me! 50”, escribió junto a las postales, que rápidamente se llenaron de likes por parte de sus seguidores.

Con un ínfimo body colorido, Thalía celebró sus 50 años y aclaró que vive su vida “sin-cuenta” (Instagram)

En la publicación agregó: “Así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas”.

“Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”, enumeró en su posteo.

Thalía impactó a sus seguidores con un una malla enteriza con aberturas. (Instagram/@Thalia)

La mexicana nunca deja de ser noticia gracias a sus intervenciones en redes sociales y su incesante trabajo como artista. Durante este último tiempo, además de sus divertidos videos en Tik Tok y sus publicaciones de Instagram, también obtuvo repercusión mediática por el lanzamiento de un nuevo disco con canciones infantiles.

El álbum “Viva Kids Vol 2” tiene 15 temas y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.