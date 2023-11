Sol Pérez lució una microbikini estilo Barbiecore que fue furor en redes sociales

Sol Pérez siempre muestra su atlética figura e incentiva a sus seguidores a entrenar y dar todo de sí mismos para obtener resultados favorables, según los objetivos y necesidades de cada uno.

Es por eso que, muchas veces, en redes sociales postea fotografías y videos de su entrenamiento. No solo eso, Sol también luce su privilegiada figura en traje de baño y da cuenta del buen gusto que tiene a la hora de elegir cómo pasar el verano.

Recientemente, Pérez volvió a formar parte del fenómeno que llegó para quedarse: el estilo Barbiecore. La modelo y conductora deslumbró a sus fanáticos al subir un carrusel de imágenes enfundada en una microbikini ultracavada de color fucsia.

La modelo causó sensación en redes. Foto: Instagram

La bikini la usó en uno de los últimos viajes que realizó al a playa y el color ayudó a resaltar su envidiable bronceado. El corpiño de la malla era triangular, ideal para poder estar bajo el sol sin dejar una marca extravagante y para disfrutar de las olas sin estar al pendiente del busto, y la bombacha era ultracavada, con tiras regulables a ambos lados de la cadera.

Sol Pérez apostó de llano al look veraniego al sumar pulseras de diferentes tonos y colores, un mínimo maquillaje alrededor de los ojos, protector solar y el cabello suelto con ondas de playa.

“Dame mil mañanas de solcito”, escribió a modo de descripción de la publicación. Fanática número uno del verano, Sol recibió miles de comentarios y ‘me gusta’ por parte de sus seguidores, que no tardaron en halagar su figura.

Sol Pérez reveló la fuerte crisis que tuvo con Guido Mazzoni

Sol contó el difícil verano que atravesaron porque ella estaba “sobrepasada” de trabajo por lo que tenía “móviles, teatro, programa” lo cual era demasiado para Guido porque tiene otro ritmo de vida. “Casi lo pierdo, tuve que remar mucho para recuperarlo. Uno se olvida a veces que necesita estar tranquilo, tener momentos de descanso, días de parate y yo creía que era mi momento de brillar y no paraba”, explicó la famosa.

“Guido llegó a un momento de no querer saber más nada porque estaba al lado mío que estaba 100% abocada al trabajo, y me dijo que sentía que ya no era él mismo y que no quería eso para su vida”, agregó. Luego confesó que esa crisis le sirvió para “dedicarle tiempo a la relación y elegirse todos los días”. Además, contó que para su marido nunca fue importante casarse pero que lo hizo por ella porque sabía que era su deseo.