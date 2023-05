Silvina Escudero cautivó en Instagram con un gran escote y un look ideal para el otoño

Silvina Escudero es una actriz y bailarina con gran reconocimiento y una enorme trayectoria en el mundo del espectáculo, teniendo en cuenta que pasó por muchos programas televisivos. Pero, sin dudas, el que la llevó al estrellato fue “Bailando por un sueño”, dónde demostró sus dotes en el baile.

La artista es reconocida por su actitud frontal y por comunicar lo que piensa, y también, por su sensualidad al bailar. De esto da cuenta en sus redes sociales, principalmente en Instagram, dónde posee 1.7 millones de seguidores. Allí, también muestra su vida diaria, su vida amorosa, sus diferentes trabajos y sus looks más osados.

Silvina Escudero. Foto: Silvina Escudero

El otoño y los días no tan fríos permiten usar piezas de hilo y mostrar un poco de piel. Silvina no lo dudó, y eligió ello para un día otoñal. Lució una blusa de hilo blanca con mangas caídas y un inmenso escote, que daba cuenta que no tenía corpiño. La prenda relució su figura y sus bustos.

Silvina Escudero con un escote pronunciado para su look otoñal Foto: Instagram

La bailarina completó el look con un jean customizado con pintura, botas blancas con plataformas, el cabello recogido en una colita alta, un maquillaje marcado en ojos y labios, y unos aros de osito colgantes. Un outfit ideal para el otoño, que además de relucir la sensualidad de Silvina, también dejo lugar para marcar tendencia con un look muy canchero.

La publicación obtuvo más de cuatro mil likes y cientos de comentarios que halagaban su belleza y su look. Como por ejemplo, una usuaria le dijo: “estás más linda y sexy”, “la más hermosa”, entre decenas de emojis de corazones y fueguitos.

El OnlyFans de Silvina Escudero

Silvina Escudero posee una cuenta de OnlyFans, un perfil para compartir contenido erótico y subido de tono. La suscripción a su cuenta cuesta 16 dólares. Aunque la bailarina hace mucho no tiene actividad en dicha plataforma, anunció a sus seguidores, vía historias de Instagram, que volverá, pero solo con imágenes de sus pies.