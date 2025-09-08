Sara Sklate, la periodista de River Plate, desató pasiones en microbikini desde las playas de Grecia

Sara Sklate más conocida como Sarita, es la periodista partidaria de River que destaca con su información y análisis sobre la actualidad del equipo Millonario. En Instagram tiene millones de seguidores que día a día esperan nueva data de su club.

Sara Sklate conquistó con su look total white

La influencer también destaca con sus outfits cargados de estilo. Atenta a los must de la temporada, combina las prendas más trendy del momento y crea looks únicos que la hacen destacar en Instagram. Muchas veces ultra osados y al límite de la censura.

Sara Sklate, la periodista de River Plate, desató pasiones con una impactante microbikini en las playas de Grecia

La periodista combina estilos a la perfección y está atenta a cada novedad del mundo de la moda. Desde Grecia, la influencer disfrutó del calor europeo y pasó una espectacular tarde de sol junto al mar.

En esta ocasión, Sarita eligió una infartante microbikini ultra diminuta. Con un escote mega pronunciado y una bombacha colaless ultra cavada. Eligió un estampado con colores vibrantes que le dieron el toque tendencia del momento.

Sara Sklate lució su increíble bronceado y eligió los complementos perfectos para su look. Un sombrero de tamaño grande. Un accesorio que será tendencia en el verano 2026 argentino. Y unos anteojos de sol que le dieron el toque chic al look de playa.

La publicación alucinó a sus fans. Revolucionó Instagram y los mensajes de halagos se hicieron presentes. Coleccionó likes y dejó bien en claro ser la reina absoluta de las tendencias del momento.

Sara Sklate se llevó todos los aplausos con una microbikini con mega escote

La periodista deportiva brilla a cada paso que da. Paraliza Instagram con looks fuera de serie. Las prendas diminutas se llevan todos los aplausos en los conjuntos de prendas que elige para vestir.

Sara Sklate conquistó Grecia con un traje de baño ultra sensual. La parte superior, un corpiño mega escotado que cosechó suspiros. La parte inferior, una bombacha colaless mega cavada. Sus fans alucinaron y los aplausos invadieron las imágenes.