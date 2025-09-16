Romina Malaspina posó en ropa interior y dejó ver su tatuaje más íntimo

Romina Malaspina es una de las influencers más populares de la Argentina. Es modelo, cantante, actriz y también realiza muchas presentaciones como DJ en eventos muy importantes. En cada proyecto que emprende logra triunfar y desplegar todo su talento. Tiene millones de seguidores en Instagram y sabe a la perfección como conquistar los likes de todos.

Romina Malaspina posó en microbikini

Marca tendencia. Siempre está al tanto de las últimas novedades de la moda y se muestra a la vanguardia. Los outfits en donde la piel es protagonista se llevan todos los likes. Las tendencias son su especialidad y jamás pasa desapercibida.

La influencer posó con un corpiño transparente.

Romina Malaspina realizó una producción de fotos que sorprendió a todos. Jugó al límite de la censura y arriesgo con prendas impactantes. La modelo e influencer posó con un conjunto de ropa interior. La parte superior, un corpiño con escote pronunciado y breteles. La parte inferior, una bombacha colaless muy diminuta. Todo en color nude.

Complementó el look llevando el pelo suelto, con ondas naturales. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial rosado con mucho brillo. La publicación fue todo un éxito. Sin lugar a dudas, ninguna tendencia se le escapa y no duda en arriesgar con las prendas más osadas del momento.

Romina Malaspina lució un espectacular conjunto de ropa interior y demostró ser la reina de las tendencias

La modelo enciende las redes sociales con cada publicación nueva que comparte. Dueña de un estilo único. Su actitud avasallante nunca pasa desapercibida. Sabe como desplegar su carisma y audacia.

Romina Malaspina apostó por un look de ropa interior sensual y en tendencia. Un corpiño con escote y una bombacha colaless diminuta. Todo en color nude. Un tono tendencia para esta primavera 2025. Los likes no se hicieron esperar y los aplausos se hicieron presentes.