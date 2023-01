Romina Malaspina bailó challenge de “Marisola” en microbikini cruzada y encendió las redes

Con más de 2.5 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, Romina Malaspina es una influencer con todas las letras y es que la ex participante de Gran Hermano supo cómo conquistar a los internautas desde hace tiempo. Cada uno de sus posteos es furor en las redes y se lleva todos los corazones rojos.

En internet comparte muchos momentos de su vida, como sus lujosos viajes, looks, trabajo, convirtiéndose en una de las famosas más activas de las redes sociales. De todas formas, Instagram no es la única plataforma en la que está presente Romina, sino que también pisa fuerte en TikTok.

Romina Malaspina posó desde un yate. Foto: instagram/romimalaspina

Allí, Malaspina comparte contenido diferente al que suele publicar en la red de Meta y, sobre todo, tiene acostumbrados a sus seguidores a videos bailando, sumándose a los challenges del momento, algunos de comedia y muchos sobre su trabajo con DJ. También, en su cuenta hay mucho contenido con Sasha Ferro, una gran amiga que conoció en Miami.

Desde su cabina de DJ, Romina Malaspina posó en corset. Foto: Romina Malaspina

El look de Romina Malaspina que subió la temperatura en TikTok

Como es costumbre, Romina eligió uno de los challenges del momento que se hace con “Marisola Remix” sonando de fondo. Para eso, optó por lucir una microbikini de triángulos, cruzada en el abdomen y de color celeste pastel. La rubia bailó desde la piscina del hotel y enamoró a todos en la plataforma.

En cuestión de horas el video ya superó las 500 mil reproducciones, alcanzó más de 57 mil Me Gusta y tiene cientos de comentarios. “Siempre linda”, “Está hermosísima”, “Que mujer hermosa”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Algunos de los comentarios que le dejaron los internautas. Foto: Captura

Sin embargo, hubo varios que también dejaron al descubierto el cambio físico que tuvo Malaspina desde su salida de Gran Hermano. “Es otra persona. Y eso que en GH ya era linda”, “Irreconocible”, “Si no leía su nombre, no sabía que era ella”, “No la reconocí”, fueron los comentarios con más repercusión.