Romina Malaspina apostó al pelo negro con mucho brillo y lurex: “¿Cuál les gusta más?”

Romina Malaspina no solo es una experta de las redes sociales y DJ, sino que además brilla con sus producciones como modelo. Con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, la rubia sabe cómo seducirlos con contenido original y los mantiene al día con novedades de su carrera y sus mejores posteos.

Romina Malaspina deja a todos atónitos con su belleza.

En una de sus últimas producciones, Romina se animó a un rotundo cambio de look y posó a puro brillo con ropa interior negra, una bata de lurex plateada y una gargantilla XL. Sin embargo, lo que se llevó todas las miradas fue el pelo, que lo llevó corto, en color negro y con flequillo, un cambio total a como lo llevo tradicionalmente.

Romina Malaspina y su look a puro brillo Foto: Instagram

ROMINA MALASPINA REVELÓ QUE SOFÍA CLERICI QUISO CONQUISTARLA

La participante del Bailando 2023 estuvo de invitada en el programa “Estamos Okey” por América Tv y habló sobre los comentarios que primero vinculaban a ella con Martín Insaurralde. “No sé de dónde salió el rumor de que estaba con él, pero sí me dijeron que estaba viendo un vivo mío, pero no tengo nada que ver”, explicó.

Romina Malaspina y su look a puro brillo Foto: Instagram

Luego la famosa relató una situación particular que vivió con Sofía Clerici en un restaurante, donde la modelo quiso conquistarla. “Queríamos que nos fuéramos juntas. Me quiso levantar”, comentó.

“Estábamos en un bar en el cumpleaños de una amiga. Primero me envío un champán a la mesa y le agradecí. Después cuando fui al baño, ¡zacáte!, estaba ahí. Me empezó a hablar para que nos fuéramos juntas y como que fue muy imprevisto para mí”, relató la DJ en el programa.

Romina Malaspina causa furor en Instagram Foto: Instagram

Al ser consultada por su negativa a la invitación de la modelo, Romina comentó “No es que no me gustan las chicas, pero no me gusta que me encaren así... Tan fuerte”.

QUÉ OPERACIONES SE HIZO ROMINA MALASPINA

Según publicó revista Gente, Romina Malaspina se operó la nariz, le colocaron relleno en los labios y refinó sus facciones. Además aumentó el tamaño de su busto en más de una ocasión, al igual que refinó su cintura.}