Rocío Guirao Díaz es una modelo argentina que alcanzó la fama en el año 2007 al ser conductora del programa de automovilismo El garage y por ser participante del certamen Bailando por un sueño de Showmatch.

La fama de la modelo se replica en las redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram donde tiene 2 millones de seguidores con quienes comparte fotografías y videos a diario.

Foto: Instagram

En su perfil lleva compartidas más de 2 K de publicaciones, destacándose sus looks desde las playas de Miami donde se encuentra viviendo desde hace tiempo.

Foto: Rocío Guirao Díaz

En esta oportunidad, la modelo compartió unas fotografías con las que demostró que el color celeste es el ideal para su tono de piel y dorado cabello.

Rocío Guirao Díaz demostró que el celeste es su mejor color luciendo un vestido con espalda abierta. Foto: Rocío Guirao Díaz

La prenda estrella se trató de un vestido largo con espalda abierta y estampado floral, siendo tanto este estilo como el animal-print furor en la última temporada primavera-verano.

Foto: Rocío Guirao Díaz

Con su look la modelo logró conquistar miles de corazones rojos y comentarios de sus fans, quienes no podían creer su “belleza de otro planeta” y look “para el infarto”.

¿Cuántos años tiene Rocío Guirao Díaz?

Rocío Guirao Díaz tiene 38 años, habiendo nacido el 27 de junio de 1984 en San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina.