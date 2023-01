Quién es Riley Reid, la quinta actriz de cine para adultos más buscada en Argentina.

La industria del cine para adultos, en el último tiempo, creció de manera abismal, llevando a muchas personalidades a ser completamente conocidas, nombres como Mia Khalifa y Lana Rhoades llevan un tiempo en el podio que lo más buscado, pero nuevas personalidades comenzaron a hacerse lugar. Ese es el caso de Riley Reid, quien en la actualidad es una de las actrices mejores pagas de dicha industria.

Riley Reid trabajó, durante más de una década, en este tipo de películas. Gracias a su éxito traspasó fronteras, aunque en el presente se alejó de este tipo de producciones y solo mantiene un perfil en OnlyFans.

Ella es Riley Reid, una de las actrices de cine para adultos más buscadas en Argentina durante el 2022. Foto: Instagram

Otro dato a destacar sobre Reid, es que por fuera de la industria del cine para adultos, la joven llevó una historia de vida muy complicada. Pero ahora ha logrado despegarse completamente de esos detalles.

Riley Reid triunfa en redes con sus fotos al borde de la censura. Foto: Instagra

La historia de vida de Riley Reid

Nacida el 8 de julio de 1991 en Miami, Florida, Riley se crio con padres separados, quienes impusieron una crianza completamente distinta. Mientras su padre siempre fue ultra religioso y ejerció una represión severa en las conductas de su hija, su madre fue todo lo contrario.

Por su parte, Ashley Mathews, como es su nombre original, fue muy estudiosa en la escuela, por lo que consiguió una beca. A partir de eso se anotó en la Universidad de Florida para estudiar psicología. Pero, sus problemas económicos condicionaron su suerte en la carrera, por lo que decidió probar suerte como stripper.

Riley Reid es un éxito en la industria del cine para adultos. Foto: Instagram

Luego de esto, Riley se abrió paso al cine para adultos donde hizo más de 400 películas y, según ella, sus ojos grandes y su sonrisa casi permanente son lo que hicieron la diferencia. Aun así, debido a su furor en este tipo de industria, perdió la relación con sus padres.

Riley Reid quiere dejar atrás este pasado en el cine para adultos y ahora solo se centra en crear contenido para Onlyfans. Foto: Instagram

“Mis padres odian que haga porno”, precisó la artista. Luego, agregó: “Mi papá es muy católico. Hace poco quise ir a visitarlo y me dijo que no podía ir porque su esposa no quería que fuera. Entonces le dije para ir a tomar un café en otro lado y me dijo que no quería que lo vieran conmigo en público”.

Riley Reid ya había estado entre las más buscadas de 2021. Foto: Instagram

En cuanto a su madre, confesó: “Al principio, me apoyó. Me dejaba hacer lo que quería” y espetó: “Cuando tuve éxito, siento que mi mamá me empezó a usar para vivir una vida de lujos. Cuando empecé a poner ciertas barreras como no darle dinero, por ejemplo, hizo que nuestra relación se tornara más difícil y casi tóxica. Se quería aprovechar de mí”.

De todas maneras, ahora con el nacimiento de su hija, Riley decidió dejar a un lado esta profesión. Por lo que solo se desarrolla como influencer en redes sociales y compartiendo contenido en OnlyFans.

Riley Reid en el top 5 en el ranking de las actrices para adultos más buscadas

La actriz logró entrar este año en el podio de las más buscadas en Argentina. Así lo reveló una famosa plataforma de contenido para adultos que también señaló que fue Lana Rhoades la que se quedó con el primer puesto.

Riley Reid entró al top 5 de las actrices de cine para adultos más buscadas en Argentina. Foto: Instagram

Dentro de este top, también entraron Mia Khalifa y Abella Danger dentro de las más buscadas, ubicándose en el segundo y cuarto puesto respectivamente.