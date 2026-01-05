Pao Dulzura posó frente al espejo con un vestido turquesa y quedó al límite de la censura

Pao Dulzura es una creadora de contenido muy popular en redes sociales. Los looks al borde de la censura son su especialidad. La influencer marca tendencia y cosecha miles de seguidores día a día.

Las publicaciones en donde deja mucha piel al descubierto son las preferidas por sus fans. Desafía los límites y no duda en arriesgar con prendas en donde la piel es protagonista. Tiene estilo audaz y jugado comparte sus looks trendy cargados de sensualidad.

Pao Dulzura modeló con un vestido turquesa al límite de la censura y se llevó todos los likes

Ninguna tendencia se le escapa y se lleva los suspiros de todos. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Es especialista en combinar diferentes prendas y estilos.

Pao Dulzura compartió una serie de imágenes en donde la podemos observar posando con un minivestido en color turquesa ideal para los días de calor en verano. Ultra diminuta y ajustado al cuerpo. Con hombros al descubierto. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo.

Pao Dulzura modeló con un vestido turquesa al límite de la censura y se llevó todos los likes

Pao Dulzura deslumbró con un minivestido turquesa y marcó tendencia

La influencer se impone en redes sociales con su estilo audaz. La joven marca tendencia y comparte con sus seguidores contenido muy sensual.

Pao Dulzura modeló con un vestido turquesa al límite de la censura y se llevó todos los likes

Pao Dulzura se llevó todos los likes con un look turquesa ideal para los días de calor. Una prenda ajustada al cuerpo que dejó muy poco para la imaginación. Los elogios no se hicieron esperar.