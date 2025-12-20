Pampita se sumó al estampado en tendencia y deslumbró con un traje de baño que no puede faltar esta temporada

Pampita es una de las personalidades más queridas de la Argentina. Pisa fuerte en el mundo de la moda y brilla en cada proyecto nuevo que emprende. Siempre destaca con su estilo sin igual y no tiene posibilidades de pasar desapercibida.

Los diseñadores más importantes la buscan para que sea la representante de sus campañas. En su guardarropa brillan los must de la temporada. Es una verdadera referente fashionista. La combinación de estilos es su especialidad. Sabe como elegir las prendas ideales para resaltar su increíble figura.

Desde Ibiza, Pampita encendió miradas y lució una bikini muy diminuta que será tendencia en la costa argentina

Arrasa en Instagram con las prendas tendencias de la temporada y los must siempre destacan en sus outfits. Siempre está atenta a las últimas tendencias. Su estilo no conoce de límites y sabe a la perfección como captar la mirada de todos.

Pampita se sumó a la tendencia del animal print y modeló con una espectacular bikini muy diminuta del estampado must de la temporada. Un traje de baño animal print con mucho estilo. La parte superior, un corpiño con escote pronunciado y breteles. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. La publicación fue todo un éxito y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.

Pampita apostó por una bikini animal print y se convirtió en la reina del verano

La modelo destaca a cada paso que da. Sus looks siempre cautiva miradas y jamás pasa desapercibida. Los likes y halagos de sus seguidores siempre están presentes.

Pampita coleccionó los likes del público y marcó tendencia. Posó con un traje de baño de dos piezas mega tendencia. Una bikini de estampado animal print. Sin lugar a dudas, será el hit de la temporada de verano.