Nuevo trend: la Joaqui la rompió bailando en TikTok con un look naranja al estilo butakera

La Joaqui no para de causar sensación. No solo con sus canciones, sino también con el contenido que publica en redes sociales. Esta vez, la cantante deslumbró con un baile en TikTok haciendo un “nuevo trend” con su tema “Algo anda mal”, luciendo un look naranja: lentes, remera y make up del mismo color.

La artista cuenta con más de dos millones de seguidores en su perfil de la red social de los videos. Allí, publica piezas audiovisuales a diario que entretienen a sus fans.

La Joaqui recibe elogios por parte de sus fans en las redes sociales. Foto: instagram.com/lajoaqui

En su publicación, La Joaqui logró reunir más de 315 mil “Me gusta” y más de mil comentarios. “Te amo Joaqui, te amo”, comentó una ultrafan.

Incluso hubo una admiradora que fue la primera en comentar, orgullosa, y la cantante le respondió. “Primera. Saludos mi hermosa, soy tu fan de corazón”. “Hola bonita”, contestó la artista.

La Joaqui causa sensación con sus canciones y contenido en redes. Foto: instagram

“Amo tu maquillaje”, dijo un usuario de la red social, haciendo referencia al make up naranja que lució su ídola. “Te amo tantooo, cómo te la bancaste siempre. Por eso te amo porque siempre fuiste fuerte”, señaló otra seguidora. “El 12 de febrero es mi cumple, ¿y de qué temática va a ser? De vos y Tini”, contó otra chica.

Qué signo del zodiaco es La Joaqui

La Joaqui nació el 25 de octubre de 1993, por lo que pertenecen al signo de Escorpio. Este es un signo fijo y de agua; su potencia y energía emocional son únicas en todo el zodíaco.

Es por eso que los nacidos bajo este signo suelen tener mucha imaginación e intuición, además de una gran capacidad para el análisis, fuerza de voluntad y firmeza, aunque también es muy sensible y emocional consigo mismo y con el entorno.