Nazarena Vélez posó en ropa interior de encaje y desafió todos los límites: “Siempre muy arriba”

Rostro al natural, labios rojos y un conjunto de encaje negro bastaron para que Nazarena Vélez cautivara una vez más a sus fanáticos en Instagram. La exvedette deslumbró con un look atrevido y presumió su figura.

“Armando el look de Silvia. Ella es una ex vedette que está siempre muy arriba. No les puedo contar más... pero me divierte mucho jugar y crear la personalidad de mis personajes”, escribió Nazarena Vélez en su posteo que tiene más de 40 mil likes.

Los comentarios de sus admiradores no tardaron en llegar: “Amo cómo te queda ese pelo largo Naza, dejátelo”,”Toda una rompecorazones Naza”,”Pasá el secreto para estar cada año más linda” y “Cuando los años te sientan bien salís diosa total”, fueron solo algunos.

Nazarena Vélez posando en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que la actriz despierta las miradas en su cuenta de Instagram, la cual cuenta con casi dos millones de seguidores.

Nazarena Vélez posando en su cuenta de Instagram.

Nazarena Vélez y sus mensajes sobre la aceptación de su cuerpo

En este último tiempo, Nazarena ha publicado varias imágenes donde muestra su belleza al natural y con mensajes de amor propio y aceptación.

Nazarena Vélez (Foto Instagram)

“Normalizar todos los cuerpos. Nunca quise a mis estrías. Es más las odié toda la vida, pero son un recuerdo de mis embarazos... El resto es morfi”, dice uno de sus posteos en los que está posando en ropa interior y agregó: “Es largo el camino, pero te juro que se puede”.

Nazarena muestra su intimidad en la red social muy feliz junto a su familia. Fotos con el actor Santiago Caamaño, su pareja desde hace dos años y también con sus tres hijos, Thiago, Gonzalo y Bárbara.