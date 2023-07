Nazarena Vélez le hizo zoom a su cuerpo y mostró los avances del gimnasio

Nazarena Vélez tiene 48 años y una enorme trayectoria dentro del mundo del espectáculo, teniendo en cuenta que construyó su carrera como vedette, modelo, actriz y productora de teatro. A lo largo de los años pudo mostrar su talento en varios ámbitos artísticos y también su poder de resiliencia frente a duros momentos en su vida.

Es una celebridad sumamente popular y sus redes sociales dan cuenta de ello, ya que su perfil de Instagram posee 2.4 millones de seguidores. Allí postea sobre su vida diaria, sus lujos, sus diferentes trabajos, su vida amorosa, sus hijos y su nieto, sus looks más trendy u osados, y sus momentos de felicidad.

Nazarena Vélez se despidió de Brasil Foto: Instagram/nazarenavelez

En esta oportunidad, Nazarena realizó un posteo y compartió una intimidad, como pie de foto escribió: “disciplina. Hoy cumplo un mes, sumando hábitos saludables en el gym, haciendo lo que mucho no me gusta, pero me hace bien. Me felicito. No se nota, pero se siente”.

Nazarena Vélez mostró los avances en el gimnasio Foto: Instagram

Por lo cual, Nazarena decidió comenzar una rutina de entrenamiento en el gimnasio para estar más saludable. Ella posó frente al espejo y lució su conjunto deportivo, un top y una calza con estampado galáctico.

Nazarena Vélez mostró los avances en el gimnasio Foto: Instagram

Completó el outfit con joyas, como pulseras, anillos y aros de argolla, lució las uñas esmaltadas en color blanco, el cabello recogido en un rodete, y el rostro sin maquillaje, solo las cejas perfiladas.

Nazarena Vélez mostró los avances en el gimnasio Foto: Instagram

Nazarena posteó un carrusel de fotos y por eso, agregó fotos en las que le hizo zoom a su cuerpo, mostrando, sin tapujos, su figura. Ella enseñó sus glúteos y su abdomen.

Nazarena Vélez mostró los avances en el gimnasio Foto: Instagram

Nazarena Vélez mostró los avances en el gimnasio Foto: Instagram

Los hijos de Nazarena Vélez

Nazarena Vélez tuvo tres hijos, Bárbara, de 29 años, junto a Alejandro Pucheta, Gonzalo, el Chyno, de 25 años, junto a Daniel Agostini, y Thiago, “Titi”, junto a Fernando Rodríguez, de 12 años. Además, Barbie tuvo un bebé, Salvador, y ella se convirtió en abuela. La actriz logró formar una familia hermosa y unida, a pesar de los duros momentos que atravesaron.