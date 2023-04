Nathy Peluso apostó por otro cambio de look, tras responder las críticas a su pelo corto

Cuando hace un año, Nathy Peluso apareció con el pelo corto sorprendió a sus fanáticos a todo el mundo; sin embargo, días atrás reveló que también recibió algunas críticas. Pero ahora decidió redoblar la apuesta y volvió a apostar por un radical cambio del mundo.

“Yo no estoy aquí para complacerte”, disparó recientemente la cantante argentina en una entrevista radial que se viralizó. Y explicó su decisión de querer cortarse el pelo: “Es como que todo tiene que tener una justificación. Me corté el pelo, me gusta, me siento bien, me siento linda”.

Nathy Peluso sorprendió con su nuevo look Foto: Instagram/Nathy Peluso

La intérprete de “Mafiosa” volvió a hacerle frente a los haters y se mostró en Instagram con su cabellera corta, pero rubia. Su nuevo estilo impactó a sus más de 4.5 millones de seguidores y generó una gran repercusión.

Nathy Peluso enamoró con su cambio de estilo Foto: Instagram/Nathy Peluso

Y como si su cambio de look fuera poco, la artista radicada en España adelantó sus próximos pasos en su carrera: “Nueva música este 20/04″. Es así que sumó unos 372 mil “me gusta” y comentarios como: “Amo el nuevo look”, “Despelote de belleza”, “Rubia guapaaaa” y “Que manija de que salgaa yaaaa!!!!!”.

El descargo de Nathy Peluso a las críticas por su pelo

En un video que se viralizó por las redes sociales, Nathy contó que a “mucha gente le molesta un montón” que se haya cortado el pelo y soltó: “Se hace incómodo ser diana de los problemas de la gente”. En ese sentido, analizó que “a la gente le molesta que no entres en sus cánones”.

Nathy Peluso Foto: Instagram/Nathy Peluso

Fue cuando explicó qué la llevó a su corte: “Soy una chica que se ha querido cortar el pelo, porque estaba hasta el co... de tenerlo largo y me lo he cortado porque me siento bien y me siento linda así”. Y cerró: “Si vos creés que parezco un hombre con el pelo corto, es tu problema”.