Lali Espósito posteó las mejores imágenes del detrás de su álbum pop LALI y subió la temperatura en redes

Lali Espósito, sin dudas, se ha consolidado como una de las grandes referentes del Pop en la Argentina, y una de las artistas más disruptivas de su generación por hacer música con temáticas y ritmos que son poco explorados en el país. La artista tiene una carrera de 20 años en televisión, cine, teatro y como cantante ya posee cinco álbumes desde su inicio como solista en 2014.

Es por eso que Lali Espósito quiso compartir su alegría y emoción por el lanzamiento de LALI, su quinto álbum estilo Pop, y lo hizo a través de Instagram, en donde posee 11,9 millones de seguidores.

Lali Espósito y sus looks para su quinto álbum LALI. Foto: Instagram

En el carrusel de imágenes subidas en el posteo, Lali mostró algunos outfits que conformaron la estética de su disco.

Enterizo en color fucsia con encaje y transparencias, vestido celeste con mangas estilo guantes, y el ya icónico sobretodo de cuero en color negro fueron algunos de los diseños que la acompañaron en la creación de LALI.

Además, la artista mostró el look elegido para la celebración íntima con amigos y familiares. Allí utilizó un corpiño negro que solo cubrió con un top hecho de accesorios similares al cristal, además de unas gafas de sol con marcos blancos.

Las palabras que le dedicó Lali Espósito a su nuevo álbum musical

“#Lali está afuera y me resulta súper locooooo!!! Es increíble lo que esta pasando con el disco. TOOODAS las canciones están en el top de Spoty y me encuentro con mis redes explotadas de comentarios de fascinación”, fueron las palabras con las que Lali Espósito abrió su posteo, el cual superó los 344 mil likes.

Luego, continuó: “Yo no soy muy de los números...nunca me importó porque no los entiendo ni me interpelan pero lo que significan hoy es que recibieron esta pieza con ganas, colocándola allá arriba!! ESO es lo más grande que hay para mi”.

Lali Espósito Foto: instagram/lalioficial

“Tengo mucho para contarles de este disco pero primero lo más importante: Escúchenlo sin parar que fue hecho, con el TDP, para que la flasheeen. Mucha gente increíble involucrada con tanta pasión en este proyecto a la que agradecer. Mucho apoyo de los amigos. Mucho amor del fandom. Mucho toooooodoooooo”, agregó la artista Pop.

Y, por último, finalizó con un agradecimiento: “GRACIAS a todxs los que están apoyando este compac! Viva el Pop🫶”