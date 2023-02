Lali Espósito compartió una sugerente foto con un conjunto total black y enloqueció a sus fans

El próximo sábado 4 de marzo Lali Espósito se presentará ante unas 50 mil personas en el Estadio Vélez con su Disciplina Tour que ya giró por escenarios de todo el país y el mundo. Pero ante la ansiedad y expectativa por vibrar junto a su público una vez más, la artista revolucionó las redes con una sugestiva foto.

A través de su perfil de Instagram, donde reúne más de 11.7 millones de seguidores, la intérprete de “N5″ suele compartir imágenes y videos de su día a día, viajes, puestas en escena de su show, el backstage de los ensayos y mucho más y ahora compartió un carrete que llamó mucho la atención.

Lali Espósito Foto: instagram/lalioficial

En la primera fotografía se la puede ver sensual con un conjunto total black que enloqueció a los usuarios. Con un top de cuero y un pantalón tiro alto, Lali se tomó una selfie frente al espejo que despertó más de un suspiro.

“Se te apaga la Luz. Es un KO”, manifestó en la descripción del post en clave de la letra de una nueva canción próxima a salir. así la referente del pop argentino sumó cerca de medio millón de “me gusta” en minutos y todo tipo de reacciones de sus fans.

Lali Espósito enamoró a todos Foto: instagram/lalioficial

Entre los comentarios se pudo leer: “¡Diosa de otro planeta!”, “Bestia”, “Si digo lo que pienso me cierran la cuenta” y “Me encuentro enloquecida”.

Lo próximo de Lali Espósito

Las imágenes siguientes en la reciente publicación son un popurrí de tomas sin contexto, pero la foto que más desconcertó a los usuarios fue la de una bola de pool con el número 13. Esto fue leído como una clave respecto a los próximos pasos de la artista en la música.

Las peculiares fotos del carrete de Lali Espósito Foto: instagram/lalioficial

La referencia del “13″ podría tratarse del anuncio encubierto de una fecha importante como el lanzamiento de una nueva canción u otro recital en vivo. En ese sentido fueron sus admiradores quienes empezaron a sospechar de lo que se vendrá.

¿Qué se trae entre manos Lali Espósito? Foto: instagram/lalioficial

“¿13 días? ¿13 de marzo? ¿¡13 de qué!?”; “¿Se viene?”, “Por favor te pido, largame un tema nuevo, no aguanto más” y “Algo me dice que Lali se las trae y eso me gusta”, fueron algunas de las especulaciones que se pudieron leer.