La microbikini fucsia que marcó el gran salto a la fama de Pampita.

Pampita siempre tuvo claro que quería vivir del modelaje y de que tenía que estar cerca de donde todo sucedía para lograrlo. Así fue que en su adolescencia participó del programa Visión Sport que se emitía por un canal local de La Pampa. Igual aún en aquel momento sabía que el camino era Buenos Aires y hacia allá viajó.

Una de las primeras fotos de Pampita como modelo Foto: instagram

Llegó y comenzó a trabajar en muchos locales, hasta que entró como vendedora al local de ropa John L. Cook. Es ahí que se entera del casting de la marca y se presentó. Las 20 fotos que marcaron su carrera las tomó el fotógrafo Urko Suaya. La del sweater es la más famosa porque es la que vio Pancho Dotto y lo hizo querer a Pampita en su staff.

Las primeras fotos de Pampita fueron ára la marca de ropa J. L. Cook Foto: Instagram

“Esta es la primera foto de mi carrera. Es la foto del casting que después se usó para la campaña de Cook . A cara lavada así como llegué me pusieron este sweater y el fotógrafo Urko Suaya me sacó unas 20 fotos y me fui a mi casa caminando y pidiéndole a Dios que me eligieran. Noviembre de 1999″, comenzó su relato Pampita en Instagram.

La foto Pampita que marcó un antes y un después estuvo a cargo del fotógrafo Urko Suaya Foto: instagran

Pero ahí aún era una más de las promesas del modelaje nacional. Su gran salto a la fama llegó unos meses después. La revista Gente organizó un concurso en el que salió tercera, eso la hizo subir un peldaño más en su camino y le dio la posibilidad de una tapa compartida junto a Julieta Prandi, que tampoco era famosa, y a Susana Sadej.

Pampita en su primera producción fotográfica junto a Julieta Prandi y Susana Sadej, Foto: web

Finalmente, su gran momento fue el 26 de diciembre de 2020 cuando la eligieron para que sea la tapa de la revista Gente. Fue en ese preciso instante que también surgió su apodo Pampita, aconsejada por los fotógrafos a cargo de la producción. En la foto se puede ver a la modelo luciendo una microbikini fucsia, de tiras muy finas, y apoyada sobre una tabla de surf amarilla.

Pampita y su primera tapa sola en Revista Gente Foto: web

Con la velocidad de la luz llegaron los desfiles de Roberto Giordano y la posibilidad de trabajar en televisión. Primero como notera en ciclos como El Rayo. El resto, ya es historia conocida.

Pampita conquistó desde las playas dominicanas. Foto: Instagram

¿Dónde se puede ver el reality de Pampita?

En la plataforma de Paramount+ está disponible “Siendo Pampita”, el documento en el que se muestra la vida profesional y personal de la modelo. El programa se centra principalmente en el nacimiento de Ana García Moritán en su primera temporada. La serie cuenta con dos temporadas.

Pampita y Roberto García Moritán en "Siendo Pampita"

Después de la primera temporada, la modelo apostó a una nueva edición de 10 capítulos para seguir mostrando su vida como madre, empresaria, esposa y amiga.