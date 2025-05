La Joaqui eligió el vestido perfecto para el otoño y bailó para sus seguidores en Instagram

La Joaqui no para de romperla. Con una mezcla única de talento, actitud y estilo, se convirtió en una de las artistas más potentes de la escena musical argentina. Su presencia en redes es tan fuerte como arriba del escenario: marca tendencia, impone su propio look y siempre sorprende con algo nuevo. Ya sea cantando, produciendo o posteando, tiene ese no sé qué que la hace brillar en cada paso que da.

En esta oportunidad, la artista conquistó a sus fanáticos con un video que compartió en sus historias. En las imágenes se la puede ver bailando con un vestido tejido de mangas largas en color gris, ideal para la media estación. La artista llevó el pelo suelto y lacio y unos lentes que le terminaron dar el toque al outfit y bailó para sus seguidores.

La Joaqui mostró en un video para la revista Vogue sus secretos de belleza

“Algo que hago todas las mañanas. Yo siento que me hace ver la piel más bonita”, contó la cantante. Luego mostró el tip con el hielo que se pasa por el rostro a primera hora antes de aplicar cualquier producto en la piel. “Cuando me levanto lo primero que hago es pasarme un hielo por la cara. Es importante para que no te queme pasarse rápido por cada sector”, explicó La Joaqui sobre su truco de belleza para tener la piel de porcelana.

Después se seca con golpecitos para no arrugar la piel. Luego la cantante de RKT se coloca los parches para las ojeras que ayudan a reducir las manchas de cansancio bajo los ojos. Luego, La Joaqui sigue su rutina de skincare con serum y crema hidratante. La clave para tener la piel perfecta y cuidarla del maquillaje diario.