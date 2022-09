La foto nunca antes vista de Barby Franco en la Villa 21-24

Barby Franco no oculta su pasado y, en más de una ocasión, la influencer habló del mismo. De hecho, en una reciente entrevista con Andy Kusnetzoff recordó el momento en el que vivió en la Villa 21-24.

“Viví hasta los 9 años en lo que se dice casilla, que hoy en día ya no existe porque está todo, gracias a Dios, urbanizado. Antes era techo de chapa, paredes de cartón. Cuando llovía, mi mamá me ponía las bolsas en las zapatillas para salir a la parada del colectivo”, contó Barby Franco.

Barby volvió a la villa el día del niño. Foto: instagram

La foto de Barby Franco

Aunque, ahora, Franco fue por más y mostró cómo era su vida en la Villa 21-24. Con una imagen inédita de cuando era chiquita se dejó ver en uno de los pasillos de su barrio.

La foto inédita de Barby Franco Foto: Instagram

Posando con un ramo de flores, luciendo una pollera floreada y una camisa blanca con botones, encantó a sus fans. Además adjuntó la instantánea con la canción El Mundo del Revés de Fuerte Apache. “Y me crié como un chico normal, de barrio bajo. Me hacia falta la comida, y a mis padres el trabajo. Y así me fui criando, de a poquito me hice solo. Aprendí lo que es la calle, y a cuidarme de todo”, dice la frase.

Barby Franco emabrazada Foto: instagram

Sin dudas es un pasado del que Barby Franco no se olvida y siempre se muestra orgullosa de él. Además, también es agradecida de poder disfrutar de un hermoso presente como, por ejemplo, su embarazo.