Karina La Princesita se mostró al natural y sorprendió con su look deportivo

A lo largo de los años, Karina La Princesita no solo conquistó al público con su música, sino que también supo construir una gran comunidad de seguidores en las redes sociales.Allí la artista comparte a diario fragmentos de su vida personal y profesional, mostrándose siempre auténtica y generando un vínculo especial con quienes la siguen.

Este domingo, Karina sorprendió a sus fans al mostrarse completamente al natural en sus historias de Instagram. La cantante compartió el look elegido para entrenar en el gimnasio: una calza marrón, una remera oversize negra y unas zapatillas blancas, priorizando la comodidad para su rutina fitness. Sin maquillaje y con el pelo recogido, Karina dejó en claro que la naturalidad también forma parte de su esencia.

El look deportivo de Karina La Princesita

Horas más tarde, la intérprete de “Corazón Mentiroso” volvió a aparecer en sus redes, esta vez con una imagen mucho más producida. Desde el espejo del ascensor, posó con una mini animal print y una remera negra de mangas tres cuartos con escote, demostrando su versatilidad a la hora de elegir looks tanto relajados como más sensuales.

Karina La Princesita con su outfit animal print

La reflexión de Karina La Princesita sobre su peor momento de salud

Karina La Princesita se abrió con honestidad sobre su difícil lucha contra los pensamientos negativos, su autoexigencia y su vínculo con la percepción de su imagen física. “Mi desafío más grande siempre fue verme y gustarme. Es sumamente importante decidir cuidarse y preservarse. Son tiempos que uno se toma para sanar, para entender y para volver más fuertes”, reveló.

“Lloré mucho y me quería morir de tristeza. No me quería matar, pero tenían ganas de morirme. Sufrí mucho, me aislaba”, explicó sobre aquel difícil momento. “Empecé a temblar cuando me tenía que ir a cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca”, confesó Karina.