Julieta Prandi se mostró sin maquillaje en Instagram y compartió una reflexión por el Día de la Mujer que conmovió a sus seguidores

Luego de estar luchando largos meses en el juicio que nació de la denuncia que Julieta Prandi hizo contra su ex pareja, Claudio Contardi, poco a poco fue retomando su lugar frente a las cámaras de televisión y retomó el vínculo con los usuarios que la han apoyado desde sus comienzos.

Es por ello que en esta ocasión, la modelo rompió con el esquema que seguía en Instagram, que consistía en compartir los looks que presentaba en cada uno de los programas en los que participaba, y se mostró con una microbikini rayada de tono blanco y negro con volados en los costados, y con el rostro completamente desmaquillado.

Y desde la descripción del posteo, Julieta comentó: “Aprendí, con el tiempo, el poder de las palabras. A saber decir lo que siento, aunque no siempre resulte victoriosa. A no darme menos de lo que pretendo recibir y a abrazarme cuando no tolero el mundo. Aprendí que la vida no le pertenece a nadie y que mi felicidad la propongo y construyo yo, con cada cosa que hago. Aprendí a pedir perdón si le fallo a alguien, sobre todo, si me fallo a mí misma. Entendí muchas cosas en el último tiempo. Pero lo más importante que aprendí en toda mi vida, es a no dar nada por sentado, a decir gracias y te amo a tiempo”.

Y seguido concluyó: “Hoy es nuestro día. Celebremos nuestra vida y no permitamos que nadie nos baje nunca el precio. Día Internacional de la Mujer”.

Qué respuestas recibió Julieta Prandi en su posteo

La modelo subió la publicación hace solo una hora, y hasta el momento logró juntar casi 2 mil corazones rojos y 54 comentarios.

“Feliz día reina! Perdonarse por permitir! Es lo mejor que me paso y sanas internamente”, “Intacta”, “Preciosa”, “Que bien... que hermoso escuchar tu testimonio”, “Feliz día! La gran mujer vos”, “Hermosas palabras. Feliz día todos los días”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.