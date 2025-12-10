Ivana Figueiras, la novia de Darío Cvitanich, se convirtió en la reina del verano con una bikini animal print en tendencia

Ivana Figueiras es una de las modelos más mediáticas del momento. Tras su vínculo con el exjugador de fútbol Darío Cvitanich ha estado en el radar de la prensa. En Instagram tiene cientos de seguidores y allí comparte su día a día y looks elegidos para cada ocasión.

Tiene una impronta única. Combina a la perfección diferentes texturas, colores y diseños. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar y se adelanta a las últimas tendencias de cada temporada.

Ivana Figueiras se convirtió en la reina del verano con un traje de baño animal print mega tendencia

Muchas veces juega al límite de la censura. Pasar desapercibida no es una opción para ella. Los must de la temporada son las estrellas en su guardarropa. Crea outfits únicos y no duda en arriesgar con las prendas trendy de la temporada.

Ivana Figueiras compartió una serie de fotografías en donde la podemos observar posando con una espectacular bikini muy diminuta. La parte superior, un corpiño triangular con escote y breteles para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. La publicación cosechó miles de likes y la modelo dio cátedra de audacia. Revolucionó Instagram y dejó en claro ser una verdadera reina fashionista y que ninguna tendencia se le escapa.

Ivana Figueiras cosechó los elogios de sus seguidores con un espectacular traje de baño de dos piezas

La modelo tiene un estilo único. Combina a la perfección diferentes estilos y siempre está atenta a las últimas tendencias de la temporada. En Instagram colecciona los likes de sus seguidores con cada outfit compartido.

Ivana Figueiras ya palpita el verano y cosechó elogios con una bikini mega diminuta. Mostró su bronceado y enamoró corazones con un traje de baño tendencia. Un corpiño mega escotado fue protagonista. La modelo dio cátedra de estilo y se llevó todos los aplausos.