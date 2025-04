Graciela Alfano eligió el vestido más sexy y levantó la temperatura: “Nada debajo”

Dueña de una carrera icónica, Graciela Alfano logró conquistar también el universo de las redes, donde mantiene una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram. Siempre activa y cercana a sus fans, comparte contenido que combina moda, bienestar, reflexiones y, por supuesto, mucha actitud. A sus 72 años, la vedette sigue demostrando que el estilo y la sensualidad no tienen edad.

Graciela Alfano enamora a sus seguidores en redes.

En las últimas horas, Graciela volvió a llevarse todas las miradas con un video publicado en su cuenta, en el que se la ve luciendo un impactante vestido largo plateado, con aberturas laterales profundas que dejan en evidencia que no lleva ropa interior.

“Nada debajo! Es el momento de usar un vestido así donde la dieta saludable, el ejercicio continuo y la disciplina del cuidado del cuerpo valieron el esfuerzo. Y la salud y la alegría y las ganas de celebrar! Disfruten y vivan al tope!”, escribió en el epígrafe, alentando a sus seguidores a vivir sin prejuicios y con alegría. Como era de esperarse, la publicación explotó en likes y comentarios de parte de sus fans que la halagaron por su belleza.

Graciela Alfano levantó la temperatura con una osada microbikini.

Graciela Alfano y Carmen Barbieri: tensión y chicanas en un reencuentro inesperado

Más allá de sus posteos fashionistas, Graciela también fue noticia por un reciente cara a cara con Carmen Barbieri en el 10° aniversario de la Orquesta de Aeropuertos Argentina, celebrado en el Teatro Colón. Aunque ambas compartieron escenario durante décadas, su vínculo siempre estuvo atravesado por chicanas mediáticas y una rivalidad histórica que, al parecer, sigue latente.

El último cruce comenzó días antes, cuando Alfano participó de un móvil con Desayuno Americano y habló sobre su presente laboral. Allí deslizó una picante indirecta: “Carmen siempre agarra lo que yo dejo, como Matías Alé”. La frase, claramente dirigida a Barbieri, reavivó antiguos enfrentamientos.

El picante cruce entre Carmen Barbieri y Graciela Alfano.

Carmen, fiel a su estilo, respondió con ironía: “Ser amigas no es divertido, enemigas es divertido”, durante el reencuentro público. Graciela, lejos de esquivar el comentario, replicó con altura y humor: “Nosotras sabemos muy bien, nos respetamos. Sabemos hasta dónde vamos, porque cualquier figurita no me dice lo que me dice Carmen, la aplasto. En cambio, nosotras tenemos una altura que nos permite jugar este juego”.