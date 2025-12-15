Encaje y transparencias: Pampita revolucionó Instagram con un conjunto de ropa interior total black al límite

Pampita es una de las personalidades más queridas de la Argentina. Pisa fuerte en el mundo de la moda y brilla en cada proyecto nuevo que emprende. Siempre destaca con su estilo sin igual y no tiene posibilidades de pasar desapercibida.

Siempre está atenta a las últimas tendencias. Su estilo no conoce de límites y sabe a la perfección como captar la mirada de todos. Arrasa en Instagram con las prendas tendencias de la temporada y los must siempre destacan en sus outfits.

Pampita conquistó la playa con una bikini ultra diminuta total white y se consagró como la reina del mar

Sabe como elegir las prendas ideales para resaltar su increíble figura. Los diseñadores más importantes la adoran. En su guardarropa brillan los must de la temporada. Es una verdadera referente fashionista. La combinación de estilos es su especialidad.

Pampita participó de una campaña de moda de alto impacto. Allí posó con un outfit de ropa interior al límite de la censura. Un conjunto de lencería muy audaz en color negro. La parte superior, un corpiño mega escotado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Todo de encaje y con transparencias. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo.

Pampita

Pampita causó sensación con un look de lencería al límite de la censura

La modelo destaca a cada paso que da. Sus looks siempre cautivan miradas y jamás pasa desapercibida. Los likes y halagos de sus seguidores siempre están presentes.

Pampita dio cátedra de audacia modelando con un look de ropa interior total black. Un escote pronunciado fue protagonista. Sin lugar a dudas, las últimas novedades del mundo de la moda siempre están en el radar de la modelo.