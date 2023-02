En microbikini multicolor, Silvina Escudero se mostró reflexiva con sus fans: “No prometas...”

Silvina Escudero es una de las celebridades argentinas más activas en las redes sociales, teniendo una cuenta de Instagram donde comparte fotografías y videos a diario.

Con una comunidad de más de 1.7 millones de seguidores, la actriz, bailarina y modelo se configura como toda una influencer.

Silvina Escudero lució una microbikini floreal y lo supo combinar con un sombrero de rafia y unas gafas muy setenteras. Foto: @escuderosilvina

Entre sus tantas fotos y videos se destacan sus looks a puro fuego, siendo la mayoría de ellos pensados como forma de promoción de su perfil para adultos en DivasPlay.

Silvina Escudero encendió las redes con una microbikini animal print Foto: instagram.com/escuderosilvina

En esta oportunidad, Silvina decidió mostrarle a sus fans que puede lograr el equilibrio perfecto entre sensualidad y reflexividad.

Silvina Escudero lució una microbikini celeste con destellos en rosa y verde. Foto: Silvina Escudero

“No prometas estando feliz, no respondas estando enojado, no decidas estando dolido, no actúes si no estás convencido. Se los recuerdo para que lo tengan en cuenta. Pensar estas frases nos ayuda para luego no tener consecuencias que no queremos” comentó en su publicación Silvina.

Sumado a sus palabras, la actriz y bailarina lució una microbikini celeste con destellos en rosa y verde que dieron un efecto multicolor.

¿Cuántos años tiene Silvina Escudero?

Silvina Escudero tiene 39 años, habiendo nacido el 27 de septiembre de 1983 en el Sanatorio Otamendi ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.