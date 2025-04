Elegante y sensual: Pampita dio cátedra de cómo elevar un sastrero negro

Con más de ocho millones de seguidores en Instagram, Pampita es una referente indiscutida de la moda. Cada una de sus publicaciones genera repercusión inmediata y su estilo combina tendencia y cercanía, marcando el ritmo de lo que muchas buscan replicar.

Pampita enamoró con su look rocker

En una de sus recientes apariciones televisivas, Pampita deslumbró con un look total black para asistir a “Los 8 escalones”. La modelo eligó un conjunto sastrero negro compuesto por un pantalón wide leg, un blazer y una remera al tono. El outfit se completó con el pelo recogido en una colita alta, un detalle simple que aportó prolijidad al conjunto. Como toque final, sumó accesorios en color plata que le dieron un aire elegante sin sobrecargar el look.

Pampita habló sin filtros sobre las infidelidades y relaciones abiertas

Durante un programa de Los 8 Escalones (El Trece), se generó un acalorado debate en torno a las relaciones amorosas. La conversación se desató a partir de una pregunta que Guido Kaczka le hizo a Bret, uno de los participantes, quien había seleccionado a Pampita como su figura de apoyo para responder.

“Según un estudio realizado por la app de citas Gleeden, entre 1773 personas en 2025, ¿qué porcentaje de argentinos ha experimentado vínculos fuera de la monogamia, ya sea a través de la infidelidad o de relaciones abiertas?”, planteó Guido Kaczka al participante. Acto seguido, detalló las posibles respuestas: 22%, 32% o 52%.

En ese instante, la que intervino fue Barbie Simons, periodista y amiga cercana de Pampita, quien no dudó en hacer un comentario divertido: “Le preguntaste justo a la persona equivocada. Caro es súper conservadora”, señaló con una sonrisa. Pampita no tardó en coincidir: “¡Tal cual! No tengo ni idea de eso”. Barbie sumó: “Yo que la conozco, sé que no es para nada fan de las relaciones abiertas, no le van”. A lo que Carolina Ardohain remató con firmeza: “Yo le creería al 100% que ninguno hizo nada fuera de lo común”.

Fiel a su estilo, el conductor quiso profundizar en la opinión de la modelo y le preguntó directamente: “¿Relación abierta no, entonces?”. Sin dudarlo, la modelo respondió tajante: “¡No! ¡Olvidate! Jamás. Ni consensuada ni nada por el estilo. Soy de todo o nada. Si ya querés andar por varios lados, no es para mí”. De esta manera, dejó bien en claro su firme postura a favor de la monogamia.