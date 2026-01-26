El destape de Geraldine, la esposa de Marcelo Gallardo: apostó por un minivestido de brillos y arrasó en Instagram

Geraldine la Rosa es la mujer del entrenador técnico de River, Marcelo Gallardo. En Instagram tiene millones de seguidores y muchas veces sorprende con sus outfits. Allí comparte imágenes de su día a día.

Tiene un estilo sin igual. A cada prenda le pone su impronta. Tiene un sello característico muy particular que jamás pasa desapercibido. Fanática de los brillos y prendas escotadas. Revoluciona Instagram con cada aparición pública.

Los must de la temporada siempre están presentes en sus looks. En su guardarropa no faltan los sí o sí de la temporada. A veces juega al límite de la censura y cosecha los elogios de todos sus seguidores. Sin lugar a dudas, pasar desapercibida no es una opción para ella.

Geraldine la Rosa compartió una imagen en la celebración del cumpleaños de Marcelo Gallardo. Allí la podemos observar luciendo un espectacular minivestido. Repleto de brillos. De falda mega corta y con un escote ultra pronunciado como protagonista. Utilizó un maquillaje bien marcado, delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación se llevó todos los likes y la esposa de Gallardo dio cátedra de estilo.

Geraldine la Rosa revolucionó Instagram con un look de noche al límite de la censura

La mujer de Marcelo Gallardo tiene un estilo único. No conoce de límites a la hora de combinar nuevas tendencias y siempre va por más. Muchas veces sorprende con prendas al límite de la censura.

Geraldine la Rosa posó con un minivestido lleno de brillos. Una prenda única con mucho estilo. Un escote profundo fue protagonista y la mujer del técnico de River coleccionó los likes de todos sus seguidores.