El destape de Dominique Metzger: la periodista del noticiero arrasó en Instagram con una bikini en tendencia

Dominique Metzger brilla cada día presentando las noticias más importantes del día en la televisión argentina. No solo triunfa como periodista, sino que marca tendencia con sus outfits elegidos.

Tiene un carisma único. Su impronta traspasa la pantalla y su credibilidad ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Siempre atenta a las últimas novedades y noticias de último momento.

Dominique Metzger

En Instagram comparte imágenes de su día a día en el canal de TV, pero también publica los momentos en donde la podemos ver más distendida disfrutando del descanso. En esta ocasión compartió las postales de sus vacaciones en la playa y sorprendió a todos.

Dominique Metzger publicó las mejores imágenes de sus días de descanso. Desde la playa, disfrutó del sol y del mar. La periodista eligió un traje de baño ultra diminuto. Una bikini muy audaz. La parte superior, un corpiño mega escotado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Los likes no se hicieron esperar y los aplausos invadieron la publicación.

Dominique Metzger protagonizó el destape del verano con una bikini ultra diminuta

La periodista tiene un estilo único. Siempre va por más y jamás pasa desapercibida. Su carisma conquista corazones y le pone su sello característico a cada proyecto nuevo que emprende.

Dominique Metzger causó sensación en Instagram luciendo un traje de baño de dos piezas mega diminuto. Mostró mucha piel y dio cátedra de estilo. Complementó el look llevando el cabello suelto, con algunas ondas naturales. Sus fans le dejaron cientos de elogios y ella agradeció las muestras de cariño.