Desde una playa paradisíaca, Julieta Poggio presumió su figura con la bikini más diminuta

Julieta Poggio es uno de los personajes mediáticos más relevantes de los últimos tiempos.
Julieta Poggio disfrutó de unos días en unas paradisíacas playas y deslumbró con un traje de baño muy diminuto. Sorprendió con un espectacular cambio de look que será tendencia este verano. Se realizó trencitas pequeñas en su larga cabellera y revolucionó Instagram con mucho estilo. Sin lugar a dudas, tiene una actitud única y sabe a la perfección como coleccionar los likes de sus seguidores. La ex hermanita coleccionó likes y se consagró como reina de las últimas vanguardias del mundo de la moda.
Julieta Poggio apostó por un look de playa ultra trendy
Julieta Poggio modeló con una bikini muy diminuta, pero toda la atención se la llevó su nuevo peinado. Lució pequeñas trencitas y coleccionó likes.