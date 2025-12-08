Desde la playa, Laurita Fernández posó con el traje de baño de la temporada y el accesorio tendencia del verano

Laurita Fernández es una de las personalidades más queridas de la escena artística argentina. Triunfa arriba y abajo del escenario. En Instagram tiene más de 5 millones de seguidores y encandila a sus fans con cada una de las publicaciones que comparte.

Los must de la temporada jamás se le escapan y combina a la perfección las prendas del momento. La combinación de estilos es su especialidad y siempre tiene la prenda justa para cada ocasión. Carismática y audaz, su talento traspasa la pantalla y conquista el corazón de todos.

Desde la playa, Laurita Fernández posó con un traje de baño ultra diminuto y marcó tendencia para el verano: “La vida es más linda despeinada”

Muchas veces juega al límite de la censura y no duda en arriesgar con conjuntos de prendas de alto impacto. La actriz y bailarina sabe a la perfección como captar la mirada de todos. Desde la playa, sorprendió con un espectacular traje de baño de dos piezas y cosechó likes.

Laurita Fernández posó con una bikini mega diminuta. La parte superior, un corpiño triangular muy escotado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Eligió un estampado en color amarillo con detalles blancos. Una tendencia que pisa fuerte para esta temporada. Llevó el cabello al viento y compartió la frase: “La vida es más linda despeinada”. Los likes no se hicieron esperar y la influencer cosechó halagos con el espectacular look de verano.

Laurita Fernández alucinó a sus fans con un traje de baño tendencia y se llevó todos los aplausos

La actriz y bailarina no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Pisa fuerte en el mundo de la moda y las vanguardias nunca escapan de su radar. Tiene un estilo único y conoce a la perfección que prendas elegir para resaltar su espectacular figura.

Laurita Fernández posó con una bikini mega diminuta. Mostró mucha piel y encendió la temporada 2026. Eligió un traje de baño en color amarillo con detalles en color blanco. Un estampado que será estrella este verano en las playas argentinas.