Desde Brasil, Gisela Dulko lució un traje de baño en color blanco y se robó todas las miradas

Gisela Dulko no solo es una gran deportista, sino que también marca tendencia en el mundo de la moda. Despliega toda su audacia con cada look que luce y cosecha likes con prendas ultra trendy. En esta oportunidad, compartió el álbum de fotos de sus días de descanso en Brasil y causó sensación.

La extenista compartió las mejores postales de sus vacaciones en las hermosas playas de Brasil. Allí marcó tendencia y sorprendió luciendo el traje de baño, tendencia de la temporada. Se adelantó al verano y cosechó suspiros con un impactante look de playa.

Desde Brasil, Gisela Dulko lució un traje de baño en color blanco y se declaró la reina de las tendencias

Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. Combina a la perfección diferentes prendas y estilos. Los diseños nuevos y las texturas convergen en cada uno de sus outfits, creando conjuntos de prendas únicos que jamás pasan desapercibidos.

Desde la playa, Gisela Dulko sorprendió a todos posando con un espectacular traje de baño de dos piezas. Una bikini muy diminuta en color total white. Con detalles de volados en los bordes de la prenda. La parte superior, un corpiño triangular con tiras para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. El complemento perfecto fueron unos infaltables anteojos de sol. Ideales para combinar con cualquier outfit de playa.

Desde Brasil, Gisela Dulko lució un traje de baño en color blanco y se declaró la reina de las tendencias

Gisela Dulko conquistó corazones con una bikini mega diminuta y sorprendió a todos en Instagram

La deportista y extenista se llevó todos los aplausos desde las espectaculares playas de Brasil. Allí disfrutó de unos espectaculares días de descanso y se llevó todos los aplausos con un look de playa que marcó tendencia.

Gisela Dulko cosechó suspiros posando con el traje de baño de la temporada. Una microbikini en color total white mega tendencia. La extenista conquistó Instagram y demostró estar un paso adelante en novedades del mundo de la moda.