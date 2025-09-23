Daniela Rendón es la pareja del arquero de River, Franco Armani. En Instagram tiene cientos de seguidores. Allí sorprende con imágenes y videos en donde los looks arriesgados son protagonistas. Cosecha likes y marca tendencia.

La modelo apuesta por outfits en donde los escotes pronunciados son protagonistas. También destacan las prendas ajustadas y diminutas. Apuesta por colores como el negro y blanco. Combina a la perfección diferentes estilos. Conoce cada textura y color para crear conjuntos de prendas únicos.

Daniela Rendón, la pareja de Franco Armani, lució un vestido total black con escote de alto impacto y bucaneras

Los must de la temporada siempre están en su radar. No duda en combinarlos. Muchas veces desafía los límites de la censura y apuesta todo a prendas muy jugadas. La piel toma un mayor protagonismo. Sin lugar a dudas, marcar tendencia es su especialidad. En Instagram colecciona los likes de sus seguidores.

Daniela Rendón sorprendió luciendo un espectacular vestido total black muy diminuto. La modelo mostró mucha piel y desató pasiones con la admirable prenda. Lo complementó llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado. Sombras en color nude y mucho brillo labial. La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar. El detalle final al look se lo dieron unas sensuales botas bucaneras.

La modelo tiene un estilo único. Jamás pasa desapercibida y sabe a la perfección como captar los likes de sus seguidores. No duda en arriesgar con prendas mega sexys y combina diferentes estilos creando conjuntos fuera de serie.

Daniela Rendón modeló con un minivestido de noche total black de alto impacto. Mostró mucha piel y lució un escote pronunciado. Complementó el outfit con unas botas bucaneras que le dieron el toque distintivo. Los mensajes de halagos no se hicieron esperar.