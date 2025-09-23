Daniela Rendón, la pareja de Franco Armani, lució un vestido total black con escote de alto impacto y bucaneras

Daniela Rendón es la pareja del arquero de River, Franco Armani. En Instagram tiene cientos de seguidores. Allí sorprende con imágenes y videos en donde los looks arriesgados son protagonistas. Cosecha likes y marca tendencia.
La modelo apuesta por outfits en donde los escotes pronunciados son protagonistas. También destacan las prendas ajustadas y diminutas. Apuesta por colores como el negro y blanco. Combina a la perfección diferentes estilos. Conoce cada textura y color para crear conjuntos de prendas únicos.
Los must de la temporada siempre están en su radar. No duda en combinarlos. Muchas veces desafía los límites de la censura y apuesta todo a prendas muy jugadas. La piel toma un mayor protagonismo. Sin lugar a dudas, marcar tendencia es su especialidad. En Instagram colecciona los likes de sus seguidores.
Daniela Rendón sorprendió luciendo un espectacular vestido total black muy diminuto. La modelo mostró mucha piel y desató pasiones con la admirable prenda. Lo complementó llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado. Sombras en color nude y mucho brillo labial. La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar. El detalle final al look se lo dieron unas sensuales botas bucaneras.
