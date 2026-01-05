Chiara Mancuso, la ex Gran Hermano, posó con la bikini más diminuta y se llevó todos los piropos

Chiara de Gran Hermano tiene una actitud muy osada y conquista miradas a cada paso que da. Marca tendencia y poco a poco se ha convertido en una verdadera reina fashionista. Los últimos gritos del mundo de la moda siempre están en su radar.

Muchas veces juega al límite de la censura y posa con muy poca ropa. La piel es protagonista y sus fans le regalan cientos de likes. Siempre está atenta a los últimos gritos del mundo de la moda. Fanática del agua, comparte sus mejores looks para disfrutar del mar, lago y playas.

Chiara de Gran Hermano modeló con un traje de baño de dos piezas al límite de la censura. Un look de verano ideal para disfrutar de los días de calor. Desde un hermoso lago, compartió una serie de fotografías en donde la podemos observar muy feliz disfrutando del agua. Posó con una bikini ultra diminuta en color verde. La parte superior, un corpiño triangular y la parte inferior una bombacha colaless ultra cavada. La publicación se llevó los likes de todos sus seguidores.

La exhermanita tiene un estilo único. Siempre va por más y sabe muy bien como captar la mirada de todos. No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias y enamora corazones a cada paso que da.

