Charlotte Caniggia apostó al fuscia y enamoró en microbikini y pantalón con aberturas

Charlotte Caniggia logró ganarse y conquistar el corazón del público argentino. Con más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales, la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia sabe cómo no pasar andvertida. En Instagram comparte sus mejores looks y cautiva a sus seguidores, a la vez que marca tendencia con la elección de sus propios outfits.

Luego de estar en el Bailando 2023, donde deslumbró con cada aparición y en la que sus comentarios se volvían virales por su sinceridad y humor, ahora la mediática está alejada de la TV, pero continua al día en su cuenta de Instagram.

Charlotte Caniggia enamora con sus looks.

En esta oportunidad, la morocha compartió con sus fanáticos el extravagante look que eligió para pasear por las Cataratas del Iguazú. En un fucsia vibrante, la vedette posó con la parte de arriba de una microbikini con flecos y un pantalón tiro alto con aberturas a tono.

Charlotte Caniggia y su extravangante look en rosa Foto: Instagram

Charlotte Caniggia contó el verdadero motivo de su alejamiento de la televisión

La hija de Mariana Nannis en más de una ocasión dejó en claro que no le gusta la exposición que hay sobre su familia en relación con los problemas que tienen y cómo la afecta lo que se dice de sus padres y hermanos.

Charlotte Caniggi en el Bailando 2023 Foto: NEGRO_LUENGO

“A veces uno se va de los lugares y no es por algo. No fue por la pelea con Coti”; dijo en relación con su salida del Bailando, y agregó: “Y no... me sentía incómoda por trabajar en un ámbito donde todos mis compañeros me habían tirado mala onda y criticado tanto. Yo estaba en otra onda”, expresó la famosa.

Charlotte Caniggia habló sobre su alejamiento de la TV

Luego habló de sus conflictos en cámara y como lo relaciona con su vida: “Yo no odio a nadie. Las peleas que armé fueron para armar un poco de quilombo, para el show. Me da igual. No me gusta tener conflictos con la gente. Yo tengo una vida tranquila”.