Celeste Cid mostró su buen gusto para la moda con un imponente abrigo y encandiló en Instagram

Celeste Cid es una de las actrices más respetadas y queridas a nivel nacional. En los últimos años, la artista creó un estrecho vínculo con sus fanáticos a través de su cuenta oficial en Instagram donde actualmente millones de seguidores.

Celeste Cid enamoró Instagram con un look diferente. Foto: Instagram

A diario, Celeste demuestra todo su buen gusto para la moda al posar frente a la cámara para mostrar cada uno de los looks que elige y así, disfrutar de sus ratos libres, y enfrentar su agenda laboral. Como no podía ser de otra manera, Cid y su nuevo novedoso look no pasó desapercibido.

Celeste Cid enamora en redes. Foto: Gentileza Instagram.

Celeste Cid impactó en las redes sociales con su excéntrico outfit

De esta manera, en las fotos y videos que Celeste compartió en su cuenta oficial de Instagram se observó que llevaba un pantalón jean cargo de color celeste claro. Esta prenda en la parte inferior del conjunto contó con un elástico, detalle que destacó su trabajada figura y plano abdomen.

La actriz deslumbró al posar ante la cámara con un look super novedoso y causó sensación en las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Celeste Cid

En cuanto a la parte superior del look, la actriz optó por lucir un top strapless negro de tela estampada la cual contenía delicadas flores de tallos verdes y petalos en tonos claros. Pero la prenda que verdaderamente llamó la atención de la publicación que compartió Cid en la red social fue el abrigo que seleccionó.

La actriz demostró todo su buen gusto para la moda con un look novedoso e impresionó en las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Celeste Cid

Se trató de una campera de plumas blancas, negras, amarillas y azules de tramo corto a la altura del esternón. Además, contó con botones para que la actriz pudiera abrocharlos en caso de sentir frío debido a las bajas temperaturas que llegaron de la mano del otoño tras un caluroso verano.

“anoche, un paseito por la @usinadelarte”, escribió Celeste, contenta por haber formado parte del evento, junto al carril de fotos y videos que subió a Instagram junto a dos pequeños emojis. Uno de una mariposa naranja y otro de un arcoíris.