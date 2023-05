Cazzu usó un vestido infartante y transparente en el show de Alicia Keys

Cazzu es una de las traperas con mayor alcance internacional dentro del país. A través de su música, su estilo, sus outfits y su impronta, sus canciones de trap y reggaetón la insertaron en la fama y la convirtieron en una artista muy importante para Argentina. Lo demuestra con el éxito de sus canciones y sus shows, con la colaboración con otros grandes artistas y sus millones de reproducciones.

En esta oportunidad, la cantante estadounidense, Alicia Keys, se presentó en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su gira “Alicia + Keys World Tour” e invito a Cazzu a interpretar en conjunto su canción, “Underdog”, la cual posee más de 177 millones de reproducciones en Spotify.

Cazzu y Alicia Keys. Foto: Instagram

La trapera, que en abril de 2023 anunció su embarazo, lució un vestido con muchas transparencias que dejaba entrever su panza y el culotte que llevaba puesto. El vestido fue negro, ajustado en el abdomen y suelto desde la cintura, con espalda descubierta y tiras en la pollera que llegaban hasta la rodilla.

Cazzu y Alicia Keys. Foto: Instagram

Para completar el look, Cazzu usó unas medias de red y unas bucaneras negras. Además, el cabello semirecogido, su característico flequillo suelto y un makeup en tonos negros que integraban un look total black, tal como le encanta usar a “la nena trampa”. De esta manera, Cazzu no deja su sensualidad de lado por estar embarazada.

Cazzu y Alicia Keys. Foto: Instagram

¿Cuándo nacerá el bebé de Cazzu y Christian Nodal?

Cazzu anunció su embarazo en abril de 2023 y espera su primer hijo junto al cantante mexicano, Christian Nodal. La periodista, Chamonic filtró fotos de un ultrasonido de la rapera del 26 de enero de 2023. Por lo cual, estaría embarazada de alrededor de cuatro meses y podría dar a luz entre agosto o septiembre, según la fuente mencionado.

De todas maneras, la pareja no tardará en dar más anuncios respectos a su primer hijo y todo lo que ello compete, como nombre, nacimiento y sexo del bebé.