Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, posó con la bikini más diminuta y se robó todas las miradas

Caro Calvagni despliega audacia a cada paso que da. Su estilo es único y a cada look le pone su sello. En Instagram tiene millones de seguidores que día a día esperan una nueva publicación.

Siempre va por más y está atenta a las últimas novedades del mundo de la moda. Muchos diseñadores la buscan para que sea la cara visible de sus marcas. La modelo derrocha osadía y sabe a la perfección que prendas elegir para resaltar su espectacular figura.

La esposa de Nicolás Tagliafico compartió una espectacular producción de fotos. En donde compartió los must del verano. Combinó a la perfección las prendas del momento y creó un outfit único repleto de estilo y vanguardia.

Caro Calvagni modeló con un traje de baño de dos piezas espectacular. La parte superior, un corpiño triangular muy diminuto con breteles para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Todo en estampado animal print. La tendencia del verano. Lo combinó con un accesorio super protagonista en esta temporada: un gorro estilo piluso. Los likes invadieron la publicación y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.

La esposa de Nicolás Tagliafico revoluciona Instagram con cada publicación que comparte. Dueña de un estilo único. Sabe como llamar la atención de todos y conseguir los likes de todos sus fans. Las vanguardias son su pasión y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Caro Calvagni posó con un traje de baño de dos piezas al límite de la censura. Mostró mucha piel y lució su espectacular bronceado. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina fashionista y coleccionó mensajes de cariño.