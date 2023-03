Borcegos, minifalda fucsia y gafas rosas: el cautivante look de Nati Jota para vivir el Lollapalooza 2023

Nati Jota es una de las influencers que más contenido genera y comparte en Instagram, red social en la que ya alcanza los 2,6 millones de seguidores. La conductora siempre tiene algo nuevo para mostrar, y nunca pasa desapercibida para ningún usuario.

Esta vez, Nati subió a sus historias el outfit que la acompañó para disfrutar del segundo día del Lollapalooza Argentina 2023: musculosa blanca, minifalda fucsia, borcegos negros y gafas de sol rosas compusieron su estilo.

La exintegrante de Luzu TV estuvo presente no solo para disfrutar de la música de sus artistas favoritos, sino que además fue para promocionar las marcas para las que trabaja. Por este motivo, en las historias se la puede ver posando delante de un muro que promociona Fernet Branca.

Nati Jota respondió a las críticas por su viaje a la Antártida: “Saben que estoy lejos de hablar de política”

Luego de su abrupta salida de Luzu TV, la periodista se embarcó en un nuevo proyecto que le costó muchas críticas: un viaje a la Antártida Argentina. Muchos apuntaron hacia ella por su posible “orientación política” y se cuestionaron la forma en la que la influencer pudo haber llegado a la Antártida.

Ella salió a responder: “Estoy formando parte de un proyecto de divulgación sobre la Antártida Argentina, proyecto que pertenece a una productora que realiza contenidos educativos para jóvenes. No me trajo ningún medio particular”.

Nati Jota desde la Antártida Argentina Foto: Instagram

“Entiendo que haya desconocimiento y en parte esa es mi misión, pero para los que cuestionan cómo vine, o por qué vine, o si vine en un vuelo de línea con un pasaje pagado por no sé quién: la única manera de pisar acá es avión o barco militar. No hay vuelos comerciales. En mi caso, avión, y lejos de utilizarse para mí sola, había como otros 60 pasajeros más y víveres necesarios para las bases”, explicó.

“Saben que estoy lejos de hablar de política. Yo misma me encontré descubriendo y sintiendo una representación especial por este lugar que trasciende gobiernos y que la única bandera que tiene es la Argentina, la de todos”, concluyó Nati.