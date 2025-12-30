Belén Francese le hizo frente a la ola de calor y deslumbró con un top mega escotado: “Arrancó el verano”

Belén Francese no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. En Instagram tiene millones de seguidores y los likes jamás se le escapan. Día a día comparte los looks más audaces con sus fans.

Revoluciona Instagram con outfits mega osados y también vanguardistas. No duda en arriesgar con las últimas tendencias para crear outfits únicos.

Corbata y look mega ajustado: Belén Francese se consagró como reina del estilo luciendo un conjunto canchero y sensual

Combina los estilos a la perfección. Las texturas y colores son estrellas en cada uno de sus looks.

Belén Francese ya palpita la temporada 2026 y revolucionó Instagram con un look de alto impacto. Posó con un top diminuto y con escote pronunciado. Un look total black audaz y avasallante. Complementó el outfit llevando el cabello suelto, con ondas naturales. Para el maquillaje resaltó su mirada con delineado negro para los ojos y rubor en tonos rosados. La publicación fue todo un éxito y la actriz coleccionó likes.

Belén Francese se convirtió en la reina del verano con el top más escotado de la temporada

La modelo y actriz tiene una actitud única. No duda en arriesgar con prendas mega osadas para crear looks únicos.

Belén Francese posó frente a cámara y cosechó likes con un top en color negro mega diminuto. Un escote ultra pronunciado fue protagonista. Dejó sin palabras a sus seguidores y dio cátedra de audacia.