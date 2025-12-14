Al límite de la censura: el video retro de Ingrid Grudke que revolucionó Instagram y dejó sin palabras a sus seguidores

Ingrid Grudke cambió sus hábitos al dedicarse al fisiculturismo. En sus redes sociales comparte diferentes tips para llevar una vida sana tanto en la alimentación como en la actividad física. Pero no olvida su pasado como modelo y compartió una serie de imágenes retro.

Traspasa la pantalla y llega al corazón de todos sus fans. Su elegancia y audacia la convierten en un icono fashionista que siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda. Los must de la temporada brillan en cada uno de sus outfits. Eso es algo que ha mantenido a lo largo de los años a pesar de haber cambiado de profesión.

En Instagram suma seguidores día a día. Colecciona likes y jamás pasa desapercibida. Sabe como captar los flashes de las cámaras y siempre va por más. En el pasado también desafiaba los límites de la censura.

Ingrid Grudke compartió un video retro en donde seleccionó sus mejores looks más osados. Desde escotes pronunciados hasta looks sin corpiño. Sin lugar a dudas, las fronteras no existen en su diccionario. Las imágenes causaron sensación entre sus seguidores y recibió cientos de elogios.

La modelo nunca pasa desapercibida y se lleva las miradas con cada video que comparte con sus seguidores. Dueña de un carisma único, conquista corazones y sabe como ganarse todas las miradas.

