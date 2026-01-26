Al borde de la censura, Sabrina Cortez de Gran Hermano posó con la bikini más diminuta y casi muestra de más

Sabrina Cortez conquista corazones y jamás pasa desapercibida. Su carisma y personalidad pisan fuerte y gana los likes de todos sus fans. Derrocha audacia a cada paso que da. Revoluciona a sus fans con imágenes y videos que comparte en Instagram.

Las diferentes texturas, colores y diseños se mezclan a la perfección en los conjuntos de prendas elegidos. Los must de la temporada jamás faltan a la hora de elegir sus looks. Sin lugar a dudas, siempre va por más y está atenta a las últimas vanguardias.

Sabrina Cortez de Gran Hermano eligió el traje de baño extra small del verano y casi muestra de más

Las fotos en donde muestra mucha piel son las que mayor cantidad de likes consiguen. Muchas veces desafía el límite de la censura. La combinación de estilos es su especialidad. La modelo despliega toda su osadía en cada una de las publicaciones que comparte en Instagram con sus fans.

Sabrina Córtez jugó al límite de la censura posando con un traje de baño de dos piezas diminuta. Una bikini muy audaz en donde la piel fue protagonista. La parte superior, un corpiño escotado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. La exhermanita sorprendió a todos y dio cátedra de audacia. Llevo el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rojizo. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Un look playero que cosechó suspiros.

Sabrina Cortez de Gran Hermano eligió el traje de baño extra small del verano y casi muestra de más

Sabrina de Gran Hermano desafió todos los límites con un traje de baño de alto impacto

La influencer logró destacar en la casa de Gran Hermano con su actitud y carisma. Ahora, fuera de la casa, revoluciona Instagram con cada publicación que realiza. Su estilo no conoce límites y siempre va por más.

Sabrina Cortez de Gran Hermano eligió el traje de baño extra small del verano y casi muestra de más

Sabrina Cortez modeló con una bikini en color verde mega audaz. Casi muestra de más y la piel fue protagonista. Un corpiño con breteles mega escotado marcó tendencia y la influencer demostró no conocer fronteras a la hora de explorar nuevas tendencias.